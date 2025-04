‘Festival Massignano’ con mostra

In occasione del ‘Festival Massignano’, le navate della storica pievania ospiteranno le opere di due artisti locali dallo stile eclettico e affascinante: Giorgio Voltattorni e Ilaria Gregonelli. Giorgio Voltattorni poeta, scrittore, incisore e critico d’arte, guiderà i visitatori nel mondo dell’acquaforte, rivelando in diretta le fasi finali della sua lavorazione: un’occasione unica per vedere da vicino tecnica, precisione e poesia visiva. Ilaria Gregonelli artista, designer e insegnante, condurrà a un viaggio tra realismo e astrazione, sperimentando texture, volti e forme primordiali. La mostra sarà aperta dal 30 maggio al primo giugno e sarà un’occasione per lasciarsi ispirare dalle visioni dei due artisti e scoprire come la creatività può nascere anche nei luoghi più antichi del borgo. Gli amanti dell’arte potranno lasciarsi ispirare dalle loro visioni e scoprire come la creatività può nascere anche nei luoghi più antichi.