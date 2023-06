Festival nazionale dell’umorismo Cabaret Amore mio! torna in scena

Il Festival nazionale dell’Umorismo Cabaret Amoremio di Grottammare, giunto alla 38esima edizione, riparte di slancio dopo la pandemia. Due serate, il 28 e il 29 luglio, nella Terrazza sul mare a nord della foce del Tesino, con ben 9 ospiti e tre "Arancia d’oro" alla carriera: la prima sera sarà assegnata ad Ale e Franz, nella seconda serata ad Enrico Bertolino e Saverio Raimondo. Gli altri ospiti sono: Francesco Fanucci, Maria Pia Timo, Mauro Lazzarin, Nathan Kiboba, Stefania Terrè e Yoko Yamada. Il direttore artistico resta Stefano Vigilante, la conduzione è affidata alla cantante locale Gloria Conti. Il costo dei biglietti per il primo settore è di 20 euro, abbonamento per le due serate 30 euro, per il secondo settore biglietto a 15 euro, abbonamento 25 euro. La produzione è come sempre dall’amministrazione comunale e dell’Amat con la collaborazione della Lido degli Aranci che si è occupata delle selezioni.

Importante il ruolo dell’Ufficio Cultura con la responsabile Tiziana Quinzi. "Come sempre vi è stato un grande lavoro di squadra – ha affermato il sindaco Alessandro Rocchi – che si è svolto a cavallo di due amministrazioni comunali e per questo ringrazio tutti per aver dato continuità all’organizzazione". L’assessore al Turismo Lorenzo Rossi ha ricordato come il Festival da sempre è il cuore del cartellone delle manifestazioni estive di Grottammare. Ringrazio il direttore artistico Stefano Vigilante, per aver saputo cogliere quanto di nuovo si muove nel panorama della comicità italiana". Per vigilante tornare a Grottammare è come tornare a casa: "Qui sono venuto come partecipante al concorso, come ospite e adesso come direttore artistico. Il Festival quest’anno ha come tema Alice nel paese delle meraviglie. Alice che si meraviglia delle cose semplici che sembrano scontate. Ecco questo sarà il nostro Festival in cui gli ospiti tratteranno i temi del sociale, della disabilità e del razzismo". Nel suo intervento il presidente dell’Amat, Piero Celani dopo aver evidenziato il ruolo culturale delle Marche, ha annunciato che a fine luglio nell’Anfiteatro romano di Ascoli vi sarà un importante spettacolo dedicato alla lingua dei segni. In merito al Festival del Cabaret ha aggiunto che l’Amat ha sempre creduto in questa forma di spettacolo: "Il problema a volte non è creare un evento, ma saperlo portare avanti e radicarlo sul territorio ed a livello nazionale cosa che è riuscita a Grottammare".

Marcello Iezzi