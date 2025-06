Festival ’Sommersi’ dal 13 al 15 giugno in piazza Kursaal

C’è attesa a Grottammare per il primo festival ‘Sommersi’ che si terrà dal 13 al 15 giugno in piazza Kursaal. Un festival nato per indagare i grandi casi giudiziari e i misteri irrisolti dell’Italia contemporanea col rigore dell’analisi scientifica. Con la partecipazione di gradi esperti saranno analizzati fatti criminosi che ancora oggi continuano a fare notizia: dalle morti di Meredith Kercher e Simonetta Cesaroni, all’attualissimo caso Garlasco e ai delitti collegati al Mostro di Firenze. Il festival è prodotto dal Comune di Grottammare e organizzato dall’associazione Marasma Aps, curato da Daniele Piccione e Roberto Taddeo, con interventi di autori e professionisti che hanno dedicato anni alla ricerca e al racconto di queste vicende. Tra loro, Giuliano Mignini, Igor Patruno, Gabriella Ambrosio e Serena Mazzini. "Niente derive voyeuristiche, nessun compiacimento verso la spettacolarizzazione della sofferenza – puntualizza l’assessore Lorenzo Rossi – L’obiettivo è offrire uno spazio di riflessione, lontano dalle distorsioni dei social. Segnalo la presenza di Stefano Nazzi, tra i principali podcaster e giornalisti italiani, che interverrà a Grottammare per approfondire il confine tra cronaca e narrazione".