Festival Storie Arriva Federico Buffa che ’incontra’ Maradona

Protagonista del primo appuntamento stagionale del ‘Festival Storie’ sarà Federico Buffa che nel suggestivo giardino Tronelli di Montefalcone Appennino racconterà Diego Armando Maradona, personaggio dentro e fuori dal campo. A rendere lo spettacolo si terrà oggi alle 19 ancora più suggestivo, il fatto che si svolgerà appunto al tramonto ammirando il paesaggio dei Sibillini. Sarà un po’ il tema trattato nell’anno il cui il Napoli è tornato a vincere lo scudetto, sarà il fatto che Diego Armando Maradona rappresenti in modo trasversale per gli appassionati di calcio un fenomeno che ha valicato i confini stessi di questo sport, aggiungi anche che a raccontare questa storia sarà Federico Buffa, giornalista e storytelling fra i più apprezzati d’Italia, e lo spettacolo è servito. Durante la serata Federico Buffa ripercorrerà la vita di Diego Armando Maradona, l’infanzia vissuta in povertà, l’ingresso nel mondo del professionismo, l’arrivo a Napoli che lo consacrerà come fenomeno internazionale la coppa del mondo conquistata con l’Argentina, ma anche le tante fragilità di un uomo che non è mai sceso a compromessi. Il tutto accompagnato dalla fisarmonica di Christian Riganelli.

Sarà il piccolo borgo di Montefalcone Appennino ad aprire il Festival che giunto alla sua 3° edizione sotto la guida dei direttori artistici Manu Latini e Saverio Marconi, proporrà 33 appuntamenti fra concerti, spettacoli di teatro, incontri con personaggi della cultura e non solo, toccherà 8 comuni di due provincie. I prossimi appuntamenti: il 23 giugno a Penna san Giovanni ore 21,30 presso l’ex cinema ‘Quasi Famoso’, con Antonio Fiorello e Francesco Barra; il 30 giugno a Belmonte Piceno in piazza Leopardi alle 21,30 ‘Oh Diss’ea’ l’Odissea rivista in chiave comica con Roberto Ciufoli e Maurizio Camardi. Per info 0734-632800 o su wapp 339-3706029.

Alessio Carassai