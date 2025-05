Festival storie, la quinta edizione è già da record

Sette mesi di eventi rappresentano davvero un primato. Dal 20 giugno al 22 dicembre saranno messi in scena la bellezza di 26 spettacoli con ospiti di fama internazionale. La quinta edizione di Festival Storie per la prima volta abbraccia anche il territorio ascolano dopo la sua nascita nel fermano e il consolidamento avvenuto in quello maceratese. La rete culturale dei borghi marchigiani, nata dall’esigenza di ripartire dopo il terremoto del 2016, in questo 2025 alzerà il livello per attirare sempre più pubblico ed enti locali. L’organizzazione dell’intera manifestazione sarà curata dall’associazione Progetto Musical con la firma dei direttori artistici Saverio Marconi e Manu Latini, mentre la direzione generale e la comunicazione vedranno il contributo offerto da Fabio Paci.

Tre i luoghi caratteristici che grazie alle iniziative programmate potranno riaprire le proprie porte: teatro Beato Pellegrino di Falerone; teatro comunale di Penna San Giovanni; teatro Ideale di Servigliano. "Abbiamo 13 piccoli comuni dal cuore grande – commenta Saverio Marconi -. Un cuore che porta cultura. Una cultura che porta aggregazione. Un’aggregazione che porta conoscenza, voglia di fare e di stare insieme. Soprattutto nel vivere questi luoghi meravigliosi che formano la nostra regione. Tanti piccoli borghi che formano un piccolo, grandissimo mondo. Grazie a coloro che ci credono e sostengono questa grande rete della cultura che da locale sta diventando globale. E grazie a tutti coloro che partecipano e vengono ad assistere agli eventi. Tutti insieme per non dimenticare che l’Italia è fatta di piccoli borghi". Nel corso della conferenza di presentazione, tenuta ieri nella sala consiliare di Comunanza, ad annunciare gli appuntamenti è stato Manu Latini: "Questo progetto è nato dal desiderio profondo di ridare voce, luce e anima ai luoghi feriti dal sisma. Attraverso l’arte, la bellezza e la condivisione. I 13 borghi coinvolti diventeranno palcoscenici diffusi dove la prosa, la musica e i racconti si intrecciano con l’energia della comunità e la forza della rinascita culturale. Un atto d’amore verso territori svantaggiati, ma ricchi di umanità e potenzialità".

Ad aprire saranno Ponzano di Fermo (20 giugno) e Montefiore dell’Aso (7 luglio) con le serate di Buffa che racconterà l’Italia Mundial e Gaetano Scirea. Lunedì 14 luglio a Comunanza ci sarà Neri Marcorè per la proiezione del film Zamora. Il 4 agosto Ortezzano ospiterà Rebecca Liberati con Amara, mentre il 28 Chiara Noschese e Saverio Marconi sbarcheranno a Grottazzolina per il Salottino del Musical. Sabato 27 settembre Montefalcone Appenino accoglierà l’arrivo del comandante Alfa che presenterà Missioni Segrete. Venerdì 10 ottobre la leggenda del motociclismo Giacomo Agostini racconterà le sue imprese a Loro Piceno. Sabato 8 novembre ecco Radice di due con Manu Latini e Ombretta Ciucani a Sant’Angelo in Pontano. Sabato 6 dicembre Penna San Giovanni metterà in scena La Locandiera. Domenica 14 Medusa – Musical Moderno sarà a Servigliano. In mezzo a tutto questo ci sarà ancora molto altro.

Massimiliano Mariotti