FestivaLiszt , ultimi due concerti

Ultimi due concerti per la XXI edizione del FestivaLiszt di Grottammare. Ce li presenta il direttore artistico Francesca Virgili. "Il prossimo concerto di questa sera, nella Chiesa di San Giovanni Battista, sarà veramente speciale poiché conferiremo al maestro Pierre Réach, Consulente Scientifico del Festivaliszt, la cittadinanza onoraria, a suggello di un rapporto maturato e consolidatosi nel tempo. L’apporto di Pierre, presente con noi sin dalla prima edizione è stato molto importante, non solo perché ogni anno ci regala concerti memorabili, ma perché il suo aiuto è stato fondamentale per la proiezione internazionale del Festival. Chiuderemo il Festival il 30, al Teatro Mercantini di Ripatransone con il pianista Filippo Tenisci. Filippo Tenisci ci farà ascoltare musiche di Haydn, Beethoven e trascrizioni di Liszt su opere di Wagner".