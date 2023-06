Fiabe e inclusione a scuola

Si è conclusa la fase finale del concorso letterario regionale ‘Una fiaba dedicata all’Inclusione’ riservato alle scuole primarie marchigiane. Sono arrivati nei giorni a Macerata gli alunni, le alunne e i loro insegnanti, tra i partecipanti anche le classi di Ponte Ete, Cavour e Monaldi di Fermo accompagnati dalla dirigente scolastica Maria Teresa Barisio. Tutti a mandare un messaggio che per i piccoli è naturale e scontato e parla di un mondo colorato e bellissimo proprio per le sue differenze.

L’ideatore e organizzatore del progetto, Robertino Perfetti, presidente dell’associazione culturale SpazioAmbiente, ha presentato la cerimonia delle premiazioni ricordando che dal 2002 il progetto ’C’era una Foglia’ ha coinvolto ben 250 istituti marchigiani, 730 classi primarie, circa 13.000 alunne e alunni, contando 800 lavori nati dalla fantasia dei bambini e delle bambine.

"Questa premiazione sarà solo l’inizio di un percorso che vedrà la vendita e la promozione del libro il cui ricavato complessivo sarà devoluto ad Anffas Macerata per i suoi progetti di volontariato – ha detto Perfetti – ‘C’era una Foglia - Una fiaba dedicata all’inclusione’ è un progetto da cui noi adulti possiamo prendere spunto sul come fare solidarietà e i partner coinvolti possono testimoniarlo. La prossima edizione sarà dedicata alla scarpa per coinvolgere i bambini e le bambine sul tema della sostenibilità". I vincitori fermani sono stati: la VB Molini di Tenna di Fermo, la IVA e la VA Ponte Ete di Fermo, la IV Monaldi di Fermo, la IIIA Cavour di Fermo.