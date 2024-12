La fiaccolata per Emanuela Massicci: “Adesso basta violenza sulle donne”

Si è trattato di un momento di cordoglio per la vittima, ma anche un’occasione per riaffermare che episodi di violenza di genere non siano più tollerati. Una manifestazione nata come risposta spontanea dei cittadini del territorio in relazione al femminicidio di Emanuela Massicci. “In realtà il gruppo era già stato creato – come spiega una delle organizzatrici Martina Fadone – per un altro evento. Ieri (giovedì 26, ndr) abbiamo promosso un presidio in solidarietà al popolo palestinese e per la fine del genocidio a Gaza. Quindi c’era già un gruppo creato per questa manifestazione e all’interno dello stesso si è espressa la necessità di denunciare questo sistema che genere femminicidi. Tutto nel rispetto della famiglia che ha espresso la volontà di gestire il proprio dolore e il proprio lutto in forma privata e non è stato mai nostro volere non rispettare il pensiero della famiglia. Per noi è più una reazione a quel sistema che produce questi femminicidi”.

E’ stato evidenziato che si è trattato di un evento spontaneo che ha visto coinvolti personaggi di vari movimenti ed associazioni che si sono ritrovati attraverso un gruppo whatsApp in solidarietà della popolazione palestinese, con manifesti che sono stati fatti affiggere nelle città di San Benedetto, Monteprandone, Grottammare per evidenziare la contrapposizione tra il celebrare il Natale ora mentre a pochi passi dal Mediterraneo un popolo muore. Tornando al drammatico evento di Castignano, la Fadone ha aggiunto: “E’ una chiara risposta della cittadinanza che non vuole rimanere indifferente di fronte al femminicidio di Emanula Massicci. Siamo tutti del territorio, ma alcuni arrivano anche da fuori e sentono la stessa nostra esigenza di esprimere la propria opinione”.