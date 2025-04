Fiamme all’Italservizi, un nuovo disastro

A distanza di tre anni e tre mesi, ieri vi è stato un nuovo, disastroso, incendio alla Italservizi in via Valtiberina a Porto d’Ascoli, ai confini con il territorio di Monteprandone. Le fiamme sono divampate intorno alle 11,30, appena dopo che un camion aveva scaricato materiali plastica di risulta ancora da selezionare: rifiuti che provenivano dalla differenziata raccolta sul territorio. Secondo i primi racconti vi sarebbe stata una fiammata e poi l’incendio che gli addetti ai lavori non sono riusciti a domare ed è stato necessario l’arrivo dei vigili del fuoco del distaccamento di San Benedetto e del comando provinciale di Ascoli. Sono poi arrivati i carabinieri ed i sindaci di San Benedetto, Antonio Spazzafumo e di Monteprandone, Sergio Loggi che hanno subito invitato i cittadini della vallata a tenere chiuse le finestre e mettere al sicuro gli animali domestici.

Su proposta dell’Ast di Ascoli hanno firmato un’ordinanza per i rispettivi comuni che, a titolo precauzionale vieta il consumo di vegetali coltivati nel raggio di un chilometro dall’incendio. Contestualmente si impone di mantenere gli animali chiusi in casa evitando il razzolamento in libertà. Provvedimenti che subiranno modifiche o revoche all’esito delle analisi che saranno eseguite dall’Arpam.

Gli operatori dei vigili del fuoco, presente anche il vice comandante Roberto Paoletti, hanno circoscritto la zona interessata dal fuoco al fine di evitare che le fiamme potessero estendersi ai capannoni vicini ed aziende confinanti, poi è iniziata l’opera di smassamento dei rifiuti, con le pale meccaniche, per accelerare le operazioni di spegnimento e di bonifica. I pompieri hanno lavorato fino a sera per completare le opere di bonifica. Gli investigatori dei carabinieri stanno operando per risalire alle cause che hanno innescato l’incendio, probabilmente per cause accidentali, ma ci vorrà ancora del tempo per eseguire gli accertamenti del caso, segnalato già alla Procura per ogni eventualità. Un altro duro colpo per Ettore Costantini, titolare dell’azienda che da lavoro a decine di persone, più l’indotto che gira attorno all’attività di separazione e riciclaggio dei prodotti di scarto provenienti dai comuni convenzionati. Ora sono in corso accertamenti anche per valutare eventuali danni ambientali. Questa volta, per fortuna, sembrano essere limitati, soprattutto mettendoli a confronto con il caso precedente, quello accaduto nella notte fra il 4 e il 5 gennaio del 2022, quando i capannoni subirono danni irreparabili insieme ad attrezzature di lavoro e nastri trasportatori.

Marcello Iezzi