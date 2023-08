Fiamme divampano a Cabbiano Paura tra i residenti della zona

I vigili del fuoco di Ascoli sono stati impegnati nel primo pomeriggio di domenica per un incendio che è divampato in un fosso a ridosso del centro urbano di Cabbiano, a Castel di Lama. Erano da poco trascorse le 13, quando alcune persone hanno dato l’allarme per il fumo, che si vedeva provenire dal fosso, in località Sette Cani. Grande apprensione per i residenti, che hanno temuto il peggio, visto che in quel momento c’era anche vento. I cittadini hanno avuto paura che le fiamme si potessero propagare fino a raggiungere le case vicine, il luogo è caratterizzato da un fitto canneto, ma anche da tante abitazioni. Subito dalla caserma sono partiti cinque mezzi, che in poco tempo sono arrivati sul posto. I vigili del fuoco sono riusciti a raggiungere il rogo grazie ad un nuovo mezzo, che ha superato le difficoltà legate ad un campo appena zollato, che ha reso l’impresa tutt’altro che semplice. E’ occorso tempo per spegnere l’incendio e mettere in sicurezza il luogo. Va sottolineato che in questo periodo non è possibile accendere fuochi, in estate il divieto resta in vigore. Visto l’emergenza incendi sarebbe auspicabile rispettare la legge. A pochi metri dall’incendio si può ammirare anche vegetazione accatastata, il resti dello sfalcio di un giardino abbandonati al proprio destino, sarebbe auspicabile più controllo del territorio e meno degrado.

m.g.l.