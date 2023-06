Fiamme Gialle premiano Mastrodomenico e Leonetti per operazione Vento dell'Est

Alla presenza del comandante regionale delle Fiamme Gialle, generale Alessandro Barbera, per l’operazione Vento dell’Est, sono stati premiati il luogotenente Rosario Mastrodomenico e il maresciallo Vincenzo Leonetti. I due militari del Comando di Ascoli insigniti per aver eseguito una complessa attività investigativa che ha consentito di accertare la fittizia residenza in un paese estero di una società avente, di fatto, una stabile organizzazione in Italia, con la conseguente sottrazione a tassazione di una base imponibile per oltre 115 milioni di euro e di Iva per oltre 850 mila euro.