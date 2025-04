Fiamme in A14 e caos:: "Galleria sistemata"

L’eco del caos della viabilità lungo la fascia costiera del piceno, generato dall’incendio dell’autoarticolato all’interno della galleria ‘San Basso’ di Cupra Marittima, corsia nord dell’autostrada A 14 nella mattina di lunedì, non si è ancora spento. Partiamo dagli aspetti tecnici. Nel pomeriggio di ieri Autostrade per l’Italia ha fatto sapere che "nel tratto compreso tra Grottammare e Pedaso in direzione Ancona, sono terminati i lavori di ripristino della galleria San Basso, a seguito dei danni causati da un mezzo pesante andato a fuoco all’interno del fornice stesso, all’altezza del km 295,8. Il ripristino della piena percorribilità del tratto, avvenuto in tempi record, è stato possibile grazie al tempestivo intervento delle squadre della Direzione di Tronco di Pescara di Aspi. Gli interventi sono proseguiti ininterrottamente tutta la notte e hanno riguardato la ricostituzione e l’ulteriore implementazione dei presidi di sicurezza e delle reti di contenimento all’interno della galleria".

Dunque, è bastato il blocco dei freni del rimorchio di un camion che trasportava vetri per dare scacco matto alla viabilità dell’intera riviera, paralizzando il traffico per ore lungo la dorsale autostradale adriatica, con incolonnamenti di decine di chilometri. Un serpentone di auto e camion fermi su entrambe le carreggiate che iniziava dall’Abruzzo verso nord e dal fermano verso sud. Semi paralizzata la statale Adriatica nell’abitato di Porto d’Ascoli e San Benedetto, compreso il lungomare e il centro. Non sono mancate le polemiche.

L’assessore Lorenzo Vesperini plaude all’operato della polizia locale di San Benedetto per l’impegno profuso nell’intento di liberare la città dal traffico. Il consigliere comunale della Lega Marinangeli suggerisce di arretrare l’A 14 e lasciare il tracciato attuale come una tangenziale urbana con più uscite su San Benedetto. Il segretario provinciale di Forza Italia, Pignotti, afferma che la bretella collinare è l’unico progetto per ridare vita alla città. Leo Bollettini, vicepresidente esecutivo del comitato civico ‘Arretramento.it’, chiede un incontro per spiegare cosa si debba fare per far sì che almeno il comune di San Benedetto abbia una posizione unica e definita, anche se l’interesse è interregionale e nazionale.

Marcello Iezzi