Fiamme in appartamento. Paura a Villa Sant’Antonio:: "Incendio in una camera"

Fiamme in un appartamento di via Indipendenza, momenti di paura a Villa Sant’Antonio, a Castel di Lama. L’incendio, per cause che sono ancora in corso di accertamento, è divampato in un’abitazione al primo piano di una palazzina, che si affaccia proprio su via Indipendenza. In poco tempo le fiamme hanno preso il sopravvento ed hanno distrutto un’intera camera e tutti i suppellettili, anche il pavimento è saltato. Per fortuna in casa in quel momento non c’era nessuno, quindi non si registrano danni a persone, ma solo a cose. "E’ stato il mio compagno insieme ai vicini – ci ha raccontato la padrona di casa – a dare l’allarme intorno alle 12.30. Quando si sono accorti dell’incendio e della grande fuoriuscita di fumo hanno chiesto aiuto ai vigili del fuoco. In quel momento in casa non c’era nessuno, solo il cane, che per fortuna è stato messo subito in salvo e non ha riportato conseguenze. Le fiamme si sono sviluppate dalla cameretta dei ragazzi – ha detto ancora –, per fortuna la porta era chiusa e quindi i danni sono stati limitati, altrimenti il rogo si sarebbe diffuso su tutta la casa provocando danni più ingenti".

Sul posto sono arrivati tempestivamente tre mezzi dei vigili del fuoco della caserma di Ascoli, che hanno provveduto a domare le fiamme e mettere in sicurezza il luogo. In quel momento per agevolare le operazioni di spegnimento delle fiamme è stata transennato l’area del palazzo in via Indipendenza. Purtroppo nonostante la tempestività dei pompieri la maggior parte delle cose della cameretta erano andate distrutte, anche il pavimento era scoppiato, quindi è stato smassato tutto ciò che era andato a fuoco. La casa resta inagibile, in attesa di ulteriori accertamenti. Intanto il Comune ha cercato una casa alla famiglia, che per il momento ha dovuto trovare un’altra sistemazione.

m.g.l.