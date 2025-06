Fiamme tra le sterpaglie. Salvata casa in vendita

Intervento provvidenziale dei vigili del fuoco di Ascoli, ieri mattina, a Castel di Lama per spegnere un incendio divampato in una casa, in contrada Valentino. Era intorno alle 12.30, quando alcune persone che si trovavano a transitare nei paraggi dell’abitazione hanno notato il fumo e le fiamme, che in poco tempo sono divampate tra l’erba alta incolta ed alcuni rampicanti, negli spazi intorno all’abitazione, al momento disabitata perché in vendita. Subito è stato lanciato l’allarme, sul posto sono arrivati tempestivamente i vigili del fuoco della caserma di Ascoli, che hanno provveduto a sedare l’incendio, si sono registrati danni limitati alle cose, nessuno alle persone. Un intervento immediato, che ha evitato conseguenze che potevano essere ben più gravi. Sul posto sono intervenuti due mezzi dei vigili del fuoco. I pompieri hanno spento le fiamme e messo in sicurezza gli spazi intorno all’abitazione, le cause che hanno provocato l’incendio sono tutte da chiarire, non si esclude che le fiamme possano essere divampate da un mozzicone di sigarette lanciato incautamente.

m.g.l