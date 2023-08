"Fiammiferi e petrolio tra ’800 e ’900" Domani la camminata tra storia e natura

Agosto è il mese di passeggiate tra storia e natura con cinque appuntamenti guidati. Il primo vi è stato sabato scorso, tra curiosità sugli strumenti e sull’ingegno dell’uomo nella realizzazione di meccanismi di alta precisione, ancora oggi funzionanti, a cura dell’ingegner Oronzo Mauro, iniziativa in replica il 18 agosto alle ore 19. Sempre a cura di Oronzo Mauro sarà la passeggiata "Grottammare, fiammiferi e petrolio tra 800 e 900" in programma domani, ore 18.30, nel parco ciclistico "Daniela Calise". Il gruppo Voler Bene a Grottammare è tra i promotori della camminata immersa nella natura "E uscimmo a riveder le stelle". L’iniziativa si terrà venerdì 11 con partenza da piazza San Pio V alle ore 20.30. Si tratta di un percorso di circa 9 km e 3 ore di durata. Prevista sosta-ristoro presso l’agriturismo La Castelletta. Info al numero whatsapp 3476295439. Il 26 agosto "Camminata dei Musei" per conoscere "I luoghi di Sisto V".