Fiera di San Martino, al via l’assegnazione dei posti bancarella

E’ iniziata ieri l’assegnazione dei posteggi agli operatori che parteciperanno alla storica Fiera di San Martino di Grottammare. I posti a disposizione sono 363, dislocati su una superficie di circa 9000 mq del centro cittadino. La manifestazione si terrà nei giorni di sabato 11 e domenica 12 novembre e per permettere la massima fruizione dell’evento da parte del pubblico, l’Amministrazione ha confermato le iniziative collaterali volte al sostegno organizzativo della manifestazione, tra cui l’attivazione del servizio gratuito di bus navetta lungo tutta la Riviera delle Palme, con partenze sia da Cupra Marittima sia da San Benedetto, per alleggerire la viabilità veicolare, e la convenzione con la Confraternita della Misericordia onlus per il servizio di primo soccorso nei casi di emergenza. Intanto, nel corso dell’ultima seduta, la Giunta comunale ha approvato anche la planimetria di questa edizione e le tariffe dovute dai venditori ambulanti per la partecipazione. Le quote variano da 75 € a 230 €, in base alla localizzazione del posteggio e alle dimensioni dello stand. Quote fisse per gli espositori (80 €), mentre per gli artigiani la tariffa va dai 70 ai 110 € in base alla superficie occupata.