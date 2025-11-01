Fiera di San Martino, è tutto pronto. Ci saranno 380 espositori: le novità

Sono 380 gli espositori che animeranno la Fiera di San Martino a Grottammare che si terrà il 10 e 11 novembre, numeri simili con la passata edizione, ma con tante novità. La manifestazione fieristica, in realtà avrà inizio sabato 8 e domenica 9, come hanno documentato le consigliere Cristina Baldoni e Rossella Moscardelli. "E’ un calendario ricco di appuntamenti quello promosso per la storica fiera di San Martino – ha affermato il sindaco Alessandro Rocchi – Le bancarelle sono in linea con quelle della passata edizione, ma si nota un aumento degli ambulanti che si dedicano al cibo e che occuperanno gran parte della pineta Ricciotti. Per quanto riguarda la sicurezza abbiamo tenuto un tavolo tecnico con la partecipazione di: carabinieri, polizia locale, protezione civile, associazione carabinieri in congedo e guardie zoofile".

In questa edizione, come ha rappresentato Cristina Baldoni, delegata al commercio, è stata potenziata la vigilia della fiera. In centro l’8 e il 9 novembre ci sarà il mercatino artigianale, mentre sabato 8 dalle ore 15 in poi in piazza Fazzini vi saranno gli stand della pro loco di Montemonaco con castagne e vin brulé gratuito, gli stand dell’associazione Anice Verde di Castignano e gli stand dell’associazione Mela Rosa di Montedinove. "Vogliamo valorizzare il territorio invitando realtà del circondario – ha affermato la Baldoni – Abbiamo fatto anche una sorta di gemellaggio con Castignano per ampliare i momenti di festa, insieme agli hobbisti e ai creativi che troveranno posto nel parco della scuola Speranza". Rossella Moscardelli ha annunciato che è stato rispolverato il ‘Capitano del Popolo’ che annuncerà alla città l’arrivo della fiera, in programma il 9 con partenza del corteo, alle 17 dal Tesino Village, fino al parco comunale dove avrà luogo l’inaugurazione della festa di San Martino.

Marcello Iezzi