Fiera di San Martino: ecco il provvedimento che modifica la viabilità

Pronti i provvedimenti per lo svolgimento in piena sicurezza della Fiera di San Martino, in programma domani domenica e lunedì 11 novembre. Date le superfici coinvolte, lo svolgimento della Fiera prevede necessariamente modifiche alla viabilità. Il Comando della polizia locale ha previsto il divieto di transito e di sosta a tutti i veicoli, pena la rimozione, dalle 4 di domenica 10 alle 8 di martedì 12, all’interno dell’area espositiva, e di quello relativo alla sosta in alcune zone adiacenti, per permettere agli operatori partecipanti di posteggiare i propri mezzi. Per facilitare la partecipazione dei visitatori alla Fiera, anche quest’anno il Comune ripropone il servizio di bus navetta gratuito, in collaborazione con l’azienda Start Plus. Sono garantiti i collegamenti con Cupra Marittima (via Ss16) e San Benedetto (rotonda Ballarin, via lungomare), con corse continuative. Aree di sosta sono previste nelle aree limitrofe alla fiera. Con l’obiettivo di garantire la sicurezza, il sindaco Rocchi ha firmato l’ordinanza che vieta la somministrazione di bevande in contenitori di vetro e alluminio. Il divieto riguarda anche l’abbandono da parte di chiunque di contenitori vuoti, lattine e bottiglie di vetro.