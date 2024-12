Fiera di Spinetoli: due giorni di eventi natalizi e sagra della polenta

Tutto è pronto per la fiera di Spinetoli: D’La Cuntr’zzio’: dell’Immacolata Concezione. Per l’occasione si terrà anche la seconda edizione della sagra della polenta, che si farà in un tendone riscaldato (aperto a pranzo e a cena). Quest’anno la festa raddoppia, due giorni di iniziative e divertimento.

Si partirà oggi, dalle 15.30 alle 18.30 con animazione natalizia per bambini organizzata dai Cirenei, seguirà alle 18 l’apertura degli stand gastronomici, mentre alle 21 si esibirà il comico Petò.

Domani, a partire dalle 8 si terrà la fiera, le bancarelle si snoderanno in Piazza Leopardi, alle 10.30 apertura della Casetta di Babbo Natale e alle 11.30 segnerà l’apertura degli stand gastronomici: menù fisso polenta bianca e rossa e panino con salsiccia.

La band I Pupazzi allieterà il pubblico a partire dalle 15.30 e dalle 16.30, nella chiesa della Madonna della Santissima Assunta si terrà la presentazione del libro: ‘Il ragazzo del li Carrar’ ed infine alle 18 accensione dell’albero di Natale.