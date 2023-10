Fiera mercato alla contrada. Madonna del Molino

Oggi a Piane di Falerone in contrada Madonna del Molino, la Fiera mercato degli uccelli con annessa castagnata. La manifestazione da decenni rappresenta un punto di ritrovo per la popolazione di tutta la vallata, sia per i numerosi operatori ambulanti con merci di ogni sorta: abbigliamento, orto frutta, oggetti per la casa, arredamenti, alimentari e anche animali. Infatti, anticamente questa era una fiera dedicata alla vendita del bestiame molto attesa, ma la sua vocazione di richiamare gente è rimasta immutata. Inoltre grazie alla Pro loco, saranno in funzioni gli stand gastronomici con degustazione di panini, lasagne, castagne, dolci tipici, vino e vino cotto nel rispetto delle tradizioni. Per consentire lo svolgimento della manifestazione via Gagarin e Madonna del Molino saranno chiuse al transito. a.c.