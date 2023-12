Fiera di Natale ad Ascoli, ecco la mappa della viabilità: dai parcheggi alle strade off limits

Ascoli, 16 dicembre 2023 – La Fiera di Natale di Ascoli arriva puntuale come ogni anno, e così, la città si prepara ad ospitarla. Per tutta la giornata di domani, fino alle 20, oltre 200 bancarelle, tra artigiani, hobbisti e produttori agricoli, saranno dislocate in tutto il centro storico.

Per questo evento tradizionale, l'amministrazione comunale dispone per la giornata, dalle 5 alle ore 22, una variazione della viabilità.

In particolare ecco i provvedimenti:

1) interdizione della viabilità veicolare nelle vie e piazze sotto indicate:

C.so V. Emanuele – via D.Alighieri - Viale A.De Gasperi (tratto Via D.Alighieri - Via G.D’Annunzio) – via Bonaccorsi (fatta eccezione per i residenti in via T.Afranio, via Crispi e via Sangallo) – largo Crivelli – c.so Mazzini (tratto da via Bonaccorsi a via dei Malaspina) – via Sacconi – via Lungotronto E.B. – via via Porta Tufilla (tratto da ponte vecchio e lungotronto) - Piazza S.Maria Intervineas – c.so Trento e Trieste – via Ceci – via d’Ancaria – via del Trivio (compresi gli autorizzati) – piazza Roma – via XX Settembre – piazza del Popolo (compresi gli autorizzati) – via Lungo Castellano (eccetto residenti e/o dimoranti);

2) modifica della viabilità veicolare in:

Piazza Matteotti intersezione con via Porta Tufilla: obbligo di svolta a destra per tutte le provenienze da Est, fatta eccezione per i veicoli diretti al parcheggio “ex seminario” o in via d’Annunzio; via C.A.Vecchi tratto da Via G.D’Annunzio a Via D.Alighieri: regime di strada senza uscita con deflusso obbligatorio in viale A.De Gasperi; v.le A.De Gasperi tratto da piazza Matteotti a via via d’Annunzio: realizzazione di un doppio senso di marcia con obbligo di svolta a destra in via G.D’Annunzio per le provenienze da Est;

via Lungo Castellano: obbligo di svolta a destra all’intersezione con via Porta Torricella;

c.so Mazzini tratto da piazza Matteotti a via Malaspina: divieto di transito ai veicoli aventi massa superiore a 3,5T e obbligo di svolta a destra per tutti i veicoli in via dei Malaspina (con rimozione dei dissuasori ivi esistenti e riposizionamento al termine della manifestazione); via dei Malaspina tratto da c.so Mazzini a via Giusti (parcheggio): inversione del senso di marcia con direzione Sud/Nord; via dei Malaspina tratto da via Giusti a via Alfieri: doppio senso di circolazione; via Giusti: obbligo di svolta a destra in via dei Malaspina; via Porta Tufilla: obbligo di svolta a destra in “Ponte S.Antonio (ponte vecchio)”; Ponte Nuovo: obbligo di andare dritto all’intersezione con via Lungotronto;

piazza Viola: divieto di svolta in via Bonaccorsi con obbligo di uscita in via Mercantini;

via Mercantini: divieto di svolta a destra in via Palestro e via Castelfidardo; via Palestro: obbligo di svolta a destra con direzione via Bonaparte; via Tito Afranio: strada senza uscita con divieto di svolta in c.so Mazzini – uscita consentita lato Nord in direzione di via delle Canterine; via delle Canterine: doppio senso di circolazione con regime di senso unico alternato – accesso e uscita consentita esclusivamente da piazza Giacomini; via Cairoli: obbligo di svolta a destra in via Niccolò IV; via D.Angelini tratto tra piazza S.Orlini e piazza Roma: senso unico di circolazione direzione Ovest/Est

3) divieto di sosta con rimozione coatta in: via dei Malaspina lato Est (tratto da via Giusti a via Alfieri) al fine di permettere il doppio senso di circolazione; via D.Angelini lato Nord (tratto tra via del Crocifisso e piazza Roma) con riserva di sosta al lato Nord per i veicoli a servizio di persone diversamente abili e al lato Sud per i taxi e i veicoli di soccorso;

via Porta Tufilla lato Sud (tratto tra ponte S.Antonio e via Lungotronto) con riserva di sosta per i veicoli a servizio di persone diversamente abili;

4) per la collocazione dei banchi, divieto di sosta con rimozione forzata, su tutti i lati, nelle seguenti vie e piazze:

C.so V. Emanuele – via D.Alighieri - Viale A.De Gasperi (tratto Via D.Alighieri - Via G.D’Annunzio) – largo Crivelli – via Sacconi – via Lungotronto E.B. – Piazza S.Maria Intervineas – c.so Trento e Trieste – via Ceci – via d’Ancaria – piazza Roma – via XX Settembre.

5) trasporto pubblico:

Sono sospese tutte le corse degli autobus e dei bus navetta in C.so V.Emanuele, V.le De Gasperi, Via L.Castellano Sisto V°, Via D.Angelini e Via L.Tronto E.B. nonché quelle del Trenino Turistico “Giocamondo” per tutta la giornata del 18/12/2022. I Capolinea delle linee urbane ed extraurbane vengono di conseguenza individuati presso il P.le della Stazione, in Largo Porta Romana e in P.zza G.Giacomini (solo linee urbane).

6) varchi elettronici:

Sono disattivati, e conseguentemente è sospesa la validità della ZTL afferenti, i varchi elettronici di via Mercantini, c.so Mazzini e via Cairoli al fine di agevolare la viabilità residuale.