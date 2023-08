‘Figli delle stelle’ ad Appignano

La macchina organizzativa è pronta per la passeggiata notturna ‘Figli delle stelle’, che si terrà il 18 agosto. Il ritrovo e partenza è previsto nel centro storico di Appignano del Tronto, in Piazza Umberto I, alle 20.30, tempo di percorrenza: 3 ore comprese le soste, il percorso è di 7 chilometri, adatto anche a bambini di età superiore agli 8 anni. I partecipanti saranno accompagnati dalle guide ambientali escursionistiche coordinate da Leonardo Perrone. Si tratta di una passeggiata nelle campagne di Appignano del Tronto nel periodo di novilunio alla scoperta del cielo notturno; insieme all’astrofilo Dino Gazzani l’obiettivo è di imparare a riconoscere le stelle più luminose e quelle più importanti per l’orientamento, le costellazioni a cui appartengono ed i miti a cui hanno dato vita: la natura che ispira la cultura. Info 0736 817701.