"Figura di rara saggezza Ora ci proteggerà dall’alto"

Numerosi sono i messaggi di cordoglio e le testimonianze di affetto giunti ai famigliari e alla Diocesi di San Benedetto dopo la scomparsa del vescovo emerito Gervasio Gestori. "I Vescovi delle Marche esprimono a monsignor Carlo Bresciani, ai familiari e a tutta la diocesi di San Benedetto, la vicinanza nella fede e la preghiera di suffragio per la sua anima, che ora potrà contemplare il suo signore, in unione con l’amatissima Vergine Maria di cui è stato figlio devoto – scrive il presidente del Cem monsignor Nazzareno Marconi – Gestori aveva scritto nel 2002: "Se ripenso alla mia vita, posso umilmente constatare che non ho mai tralasciato di recitare ogni giorno questa preziosa preghiera del Rosario, sentendomi sempre fortemente sostenuto dalla vicinanza della Madre di Gesù in certi momenti difficili o nelle prove del mio cammino". Il presidente dell’Ucid provinciale, (Unione Cristiana Imprenditori e Dirigenti) e l’intero direttivo si stringono intorno ai familiari del Vescovo emerito e all’intera comunità diocesana. "La sua – afferma il presidente Alberto De Angelis – è stata una figura di rara saggezza, pacatezza e, al tempo stesso, determinazione nella guida di una Diocesi così vasta e variegata. Perdiamo un grande uomo che, dalla Casa del Padre continuerà a posare il suo sguardo benevolo sopra la nostra comunità".

Il sindaco di San Benedetto Antonio Spazzafumo ha espresso il cordoglio più profondo dell’intera comunità dei sambenedettesi "è impresso nel cuore di tutti noi il segno del suo operato pastorale, non solo nella vita della Chiesa locale, ma nel tessuto sociale cittadino per cui profuse con umanità le sue migliori energie. Quando la crisi mondiale iniziò a mordere duramente, si spese per opere di carità verso i più deboli. Basti ricordare l’impulso che diede all’attività della Caritas, oggi un riferimento ineludibile per ogni politica di sostegno alle persone. Ecco perché la memoria del vescovo Gervasio rimarrà indelebile in questa città". L’amministrazione comunale di Acquaviva lo ricorda così: "Amico di Acquaviva e degli acquavivani, non ha mai fatto mancare la sua presenza e la sua preghiera. Non saremo mai troppo grati a monsignor Gestori per come ha guidato la nostra Diocesi e per quello che ha fatto per tutti gli Acquavivani. Oggi abbiamo perso una guida spirituale e un Cittadino onorario che, siamo certi, continuerà a guidarci dall’alto dei cieli". "Abbiamo imparato ad amarlo per la sua disponibilità, concretezza e saggezza – scrive il Consiglio provinciale del Csi di Ascoli – Ricordiamo con grande affetto i suoi interventi e la sua presenza nelle nostre manifestazioni sportive e assembleari".

Marcello Iezzi