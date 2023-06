File di ombrelloni tolte: falsa partenza

Effetto deja vu. Per il secondo anno di fila, intere file di ombrelloni sono state rimosse dai titolari di alcuni chalet, costretti a togliere le attrezzature in quanto non muniti di licenza suppletiva. A due stabilimenti, in particolare, sono anche state irrogate sanzioni pecuniarie. Il tutto ha avuto luogo tre giorni fa quando, a seguito di un controllo effettuato dalla Capitaneria di porto, due balneari hanno ammesso di non avere ancora la licenza che avrebbe permesso loro di ampliare la propria concessione, in modo da avere il numero di ombrelloni che avevano già posizionato. Ai due balneari, pertanto, è stato ingiunto di rimettersi in regola. Di fatto si è ripetuta, anche se in una cornice differente, la storia dello scorso agosto, che ha visto numerosi operatori costretti ad eliminare file di ombrelloni nonostante queste fossero già state ampiamente prenotate. Impossibile dare ragione ai balneari, almeno da un punto di vista legale: questi non avrebbero dovuto piazzare i punti ombra prima di ottenere il nulla osta dell’ente comunale. Tuttavia, la questione va inquadrata in un contesto più ampio: la stagione infatti è cominciata da più di un mese, e certamente i balneari hanno necessità di mettere gli ombrelloni in tempo. Gli stabilimenti ai quali è stata irrogata sanzione, peraltro, avevano fatto regolare richiesta di licenza e infatti questa era stata pubblicata in albo pretorio. Per essere approvate, le domande devono quindi passare per un’apposita conferenza dei servizi, dopodiché la licenza può essere rilasciata. D’altro canto, il termine per la presentazione delle domande è scaduto a fine maggio, ma molte licenze ancora non sono state inviate: diversi balneari, in tal senso, si chiedono quanto tempo dovranno ancora attendere.

"Alcuni operatori hanno presentato domanda proprio sulla soglia di scadenza – commenta l’assessore all’urbanistica Bruno Gabrielli – e d’altronde, sul totale, abbiamo portato a termine circa metà dei procedimenti avviati". Se le istanze presentate sono 50, vuol dire che il comune ha già rilasciato fra le 20 e le 30 licenze. "Colgo l’occasione per dedicare il mio personale plauso all’ufficio demanio – continua l’assessore – posso assicurare che tutti i tecnici coinvolti stanno lavorando alacremente per concludere ciascun iter". Insomma, la questione è più complessa di quanto si possa pensare. Di questo deja vu, però, la stagione turistica non aveva affatto bisogno. Il clima, in tutti sensi, torna ad arroventarsi.

Giuseppe Di Marco