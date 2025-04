Filiera corta bio, il Piceno fa scuola:: "Valorizziamo i prodotti locali"

Il convegno sulla filiera corta nel biologico che si è tenuto nei giorni scorsi a Cupra Marittima, rientra tra gli eventi promossi dal Biodistretto Picenum, finalizzati alla promozione dei prodotti delle aziende agricole aderenti. Il Biodistretto, con sede legale nel comune di Altidona, coinvolge circa 60 aziende produttrici, 12 amministrazioni comunali e anche diverse attività di ristorazione, e si estende su un territorio che si estende dal Piceno al Maceratese passando per il fermano. L’amministrazione Comunale di Cupra Marittima è tra i 12 comuni aderenti e partecipa attivamente al direttivo tramite il vicesindaco Lucio Spina, che ne ricopre anche la vicepresidenza: "L’Amministrazione ha sempre creduto nell’importanza della bontà, della qualità, del benessere delle persone, e quando si parla di benessere non si può prescindere dal valorizzare un’alimentazione sana, che per noi si concretizza anche attraverso l’agricoltura biologica".

Il progetto del ’Biocamioncino’, che partirà martedì prossimo giorno 8, in Piazza Possenti dalle 9 alle ore 12.30, è pensato per promuovere la filiera corta, offrendo ai cittadini la possibilità di acquistare prodotti locali a km zero provenienti dalle aziende associate. Un approccio che permette di garantire alta qualità, contenendo al contempo i costi, che per i prodotti biologici risultano spesso più elevati rispetto ai prodotti convenzionali. L’iniziativa permette alla cittadinanza di avvicinarsi e conoscere la realtà del Biodistretto Picenum e le sue iniziative per il territorio. Va ricordato che la mensa scolastica del comune di Cupra Marittima è stata una delle prime nell’ambito del Biodistretto ad adottare questo modello, grazie anche ai fondi messi a disposizione dal Ministero per supportare iniziative di questo tipo.

Marcello Iezzi