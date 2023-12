’Film muto in concerto’ all’Ospitale del paese alto

Domani sera alle 21,15 nell’Ospitale del paese alto di Grottammare ’Film muto in concerto’. Si tratta di una tradizione che l’Associazione Blow Up ha iniziato nel 2015 che prevede la proiezione di capolavori del cinema muto con l’accompagnamento musicale dal vivo del quartetto jazz di Giacinto Cistola. Un evento audiovisivo eccezionale realizzato grazie alla passione e all’impegno dei musicisti che hanno elaborato una partitura sonora originale per il film. Una serata magica che riporta romanticamente agli anni del cinema muto, una sorta di archeologia attraverso la quale sarà possibile vivere le stesse emozioni che provavano gli spettatori di quell’epoca quando le immagini venivano accompagnate da musica suonata dal vivo. Sarà proposto un vero e proprio evento speciale natalizio dedicato ad uno dei primi robot della storia del cinema per una serata dal titolo ’La donna automatica’. Una storia avvincente, piena di equivoci divertenti che diventerà più suggestiva grazie alle note del mitico quartetto, composto da Giacinto Cistola, Cristian Biondi, Peppe Giampietro e Roberto Marchetti.