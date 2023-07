Filma ragazzi feriti nell’incidente e poi diffonde il video sui social

Ha ripreso i ragazzi feriti e preoccupati, soffermandosi poi sulla ragazza rimasta incastrata tra le lamiere dell’auto incidentata: infine ha diffuso via social il video fatto col proprio smartphone. C’è indignazione fra Cascia e Norcia per quanto accaduto dopo l’incidente stradale avvenuto il 3 luglio sulla superstrada Ascoli-Mare, tra le uscite di Monteprandone e Monsampolo, in direzione monti. Nel sinistro che ha coinvolto un camion e un’auto sono rimasti feriti quattro ragazzi, tutti dell’Umbria; tra questi, una ragazza che ha riportato le conseguenze più serie, tanto da essere ricoverata in eliambulanza al Trauma Center di Torrette. La notizia del video che circola sul web in particolare in Valnerina è giunta alle forze di polizia. Anche la Procura di Ascoli sta valutando se aprire un fascicolo e per quale ipotesi di reato, tenuto conto che per ipotizzare la diffamazione è necessaria la denuncia dei ragazzi che sono stati ripresi. Da verificare se vi sono gli estremi per contestare all’autore, ancora anonimo, l’ipotesi di reato di diffusione di dati personali. Sconcerta in particolare la ripresa video della ragazza dolorante e comprensibilmente impaurita per le conseguenze del sinistro. L’incidente ha causato, oltre al ferimento dei quattro ragazzi umbri, anche conseguenze pesanti per la circolazione con il tratto di raccordo autostradale rimasto chiuso per diverse ore, con tante auto bloccate.

p. erc.