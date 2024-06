Filomena centenaria, gli auguri del sindaco

Un compleanno da ricordare. Venerdì 21 giugno Filomena Curzi ha compiuto cento anni. E così, per l’occasione il sindaco di Ascoli, Marco Fioravanti, ha festeggiato ’nonna Mena’ nella mattinata di domenica scorsa. Alla festa, nell’abitazione di Filomena in via Merli, oltre a Fioravanti, l’assessore Giovanni Silvestri, il fratello 99enne della festeggiata, Gigi, parenti e amici hanno brindato. "Tantissimi auguri a Filomena per i suoi 100 anni", ha scritto il primo cittadino sui suoi canali social insieme alla foto della centenaria che riceve l’attestato. Felicitazioni e auguri anche dalla redazione del Resto del Carlino.