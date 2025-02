Filomena Gagliardi presenta il suo libro ‘Dendrocronologia umana’

Domani la professoressa di lettere Filomena Gagliardi dialogherà con la scrittrice Sabrina Galli. L’appuntamento è per le 17 nella biblioteca comunale di Castorano. Sarà l’occasione per presentare il libro di poesie della Galli: ‘Dendrocronologia umana’. "Sarà bello – dichiara al moderatrice la professoressa Gagliardi – poterlo fare in virtù della poesia, dell’amicizia che ci lega, del luogo che ci ospiterà, ovvero la biblioteca comunale di Castorano, sia in nome delle persone a me care che organizzano l’evento e con cui ho già collaborato ottimamente nei mesi scorsi. Vanno lodati i giovani amministratori e le associazioni culturali che valorizzano i loro borghi, fondando biblioteche come hanno fatto gli amici di Castorano".