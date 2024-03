Finale in bellezza. Tirreno-Adriatico, il guizzo di Milan a San Benedetto

La riviera delle Palme, come sempre, ha salutato la Tirreno-Adriatico, con la 59esima edizione della storica ‘Corsa dei due Mari’ che si è conclusa proprio a San Benedetto, ieri, con l’ultima tappa. Un autentico show, che ha richiamato centinaia di spettatori lungo le strade. La vittoria di giornata è andata a Jonathan Milan. Il velocista friulano, già primo a Giulianova, ha fatto il bis in volata battendo nettamente il belga Jasper Philipsen, solo quarto alle spalle anche di Kristoff e Cimolai. A 23 anni Milan, che corre per la Lidl-Trek, si presenta come unica vera carta azzurra per la Milano-Sanremo di sabato, che vivrà sul duello tra l’iridato Van der Poel e Pogacar. Il danese Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) ha conquistato invece la classifica finale con 1’24" sullo spagnolo Juan Ayuso (Uae Emirates) e 1’52" sull’australiano Jai Hindley (Bora-Hansgrohe): con il successo di Jorgenson nella Parigi-Nizza, è la prima volta nella storia che la stessa squadra vince le due corse a tappe di marzo. Tornando all’epilogo della Tirreno-Adriatico, i corridori si sono sfidati lungo un circuito da 154 chilometri. La partenza è avvenuta intorno alle 12.45, con la conclusione alle 17.

Oltre a San Benedetto, nella tappa finale sono stati coinvolti anche i territori di Monteprandone, Acquaviva, Offida, Rotella, Montedinove, Montalto, Cossignano, Ripatransone e Grottammare. Ovviamente non sono mancati i disagi alla circolazione, con molte strade rimaste chiuse per l’intera giornata domenicale e anche sabato. Posizionati anche i divieti di sosta lungo il tracciato, ma alcuni automobilisti sono stati un pó distratti e la polizia locale di San Benedetto, nel corso del weekend, ha provveduto alla rimozione di oltre cinquanta macchine. Ancora una volta, però, la gara ciclistica ha regalato uno spettacolo straordinario, trasmesso in diretta televisiva sulla Rai e seguito da decine di migliaia di appassionati delle due ruote. "È stata una domenica meravigliosa - il commento del sindaco di San Benedetto Antonio Spazzafumo -. Abbiamo vissuto tante emozioni e ringrazio tutti coloro che si sono adoperati per garantire l’ottima riuscita di un evento che ha portato tanta gente in citta". Per il Piceno, che era stato protagonista della corsa anche giovedì scorso, durante la tappa che attraversò i borghi terremotati di Arquata e Acquasanta, oltre che una parte della città di Ascoli, un’altra importante vetrina e ribalta nazionale. Ora il sogno, per la provincia, sarà tornare ad ospitare al più presto anche il Giro d’Italia. Matteo Porfiri