Finale Poule Scudetto Serie D: Siracusa e Livorno si sfidano a Teramo

Ci saranno anche i dirigenti dell’Atletico Ascoli domenica a Teramo per la finale della Poule Scudetto di Serie D per il titolo di Campione d’Italia Dilettanti, tra Siracusa e Livorno che si disputerà allo stadio ’Gaetano Bonolis’. L’occasione per vedere all’opera i calciatori delle due migliori squadre che hanno vinto i rispettivi gironi di Serie D e sono state promosse i Serie C, è d’altronde troppo ghiotta per essere sprecata. Ci sarà certamente il direttore sportivo Mario Marzetti con mister Simone Seccardini e probabilmente qualche altro membro dello staff. La finale sarà a gara secca, opzione preferita rispetto all’ipotesi iniziale di una doppia sfida andata e ritorno (8 e 11 giugno, ndr). La scelta è ricaduta sulla partita unica, come è giusto che sia per una finale. Il Siracusa arriva all’8 giugno forte di una striscia di 12 vittorie consecutive, tra stagione regolare e Poule Scudetto. In semifinale, dopo il 3-2 conquistato all’andata al ’Nicola De Simone’, gli uomini di mister Turati hanno confermato la loro forza espugnando anche il campo dell’Ospitaletto, imponendosi per 0-2 al ’Gino Corioni’ nella gara di ritorno. Il Livorno, dal canto suo, ha superato il Bra imponendosi sia all’andata (2-1) sia al ritorno (4-1). Per la squadra di Paolo Indiani, che nella poule scudetto aveva già superato Sambenedettese, Forlì e in semifinale appunto il Bra, si tratta dunque dell’ultimo impegno prima del rompete le righe, che arriva a coronamento di una stagione esaltante, culminata con la vittoria del girone E di serie D ottenuta con 4 giornate di anticipo e che ha permesso al club toscano il ritorno nei professionisti, in serie C, dopo 4 anni. L’appuntamento è dunque per domenica 8 giugno allo stadio ’Gaetano Bonolis’ di Teramo, struttura che dispone di una capienza ufficiale di 7.498 posti a sedere, tutti omologati.

Valerio Rosa