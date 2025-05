Finali under 13 femminili: giornata di pallavolo giovanile

Giornata di sport dedicata alla pallavolo giovanile, con le finali territoriali Under 13 femminile organizzate dal Comitato Fipav Ascoli Piceno – Fermo nei palazzetti dello sport di Monteprandone, Monsampolo e Acquaviva Picena per decretare la vincitrice tra le nove squadre partecipanti. Il titolo provinciale è andato alla Recon Teen Volley Rapagnano, che nella finalissima ha superato RSV Servizi & Partners con il punteggio di 2-0 (25-18, 25-20). Entrambe le formazioni accedono ora alla fase regionale. Grande soddisfazione anche per la società Cento Volley Monteprandone, che ha chiuso al quarto posto dopo le gare svolte a Monsampolo, ottenendo un risultato di rilievo a livello territoriale. Il Comune di Monteprandone esprime sincero apprezzamento per l’impegno profuso dalla società Centovolley nell’organizzazione dell’evento, per la professionalità dimostrata e per la capacità di accogliere con efficienza le squadre e il pubblico presenti. Queste manifestazioni rappresentano non solo un momento sportivo di grande valore, ma anche un’importante occasione di crescita, condivisione e partecipazione per le giovani atlete, le famiglie e l’intero territorio. Soddisfazione è stata espressa dal sindaco Sergio Loggi.