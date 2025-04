Finali under 16 di volley al palazzetto dello sport di Colle Gioioso

Il comune di Monteprandone ha ospitato le finali del campionato Under 16 territoriali di pallavolo, organizzate dal Comitato Fipav Ascoli-Fermo in collaborazione con la Asd Cento Volley. Le gare si sono svolte nei palazzetti dello sport di Monteprandone e Monsampolo del Tronto, con la finalissima e le premiazioni tenutesi al Palazzetto di Colle Gioioso di Monteprandone, cuore sportivo della città. Hanno partecipato all’evento la Teen Fermo Academy (squadra in collaborazione con Rapagnano – Fermo) che ha conquistato il titolo, seguita dalla Pagliare Volley, a pari merito, dalla Riviera Samb volley e Incontra volley. "Per la nostra società è stato un vanto e un orgoglio aver contribuito alla bella riuscita di queste finali – dichiara la Cento Volley –. Per questo ringraziamo il Comitato della Fipav per averci dato fiducia". Per il sindaco Loggi: "L’obiettivo è vedere presto altre gare di alto livello nelle nostre strutture sportive, che sono pronte ad accogliere nuove e stimolanti sfide".