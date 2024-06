Finalisti premio Strega: questa sera l’evento

Estate di letteratura a San Benedetto, dove questa sera alle 21.30 torna l’evento dedicato ai finalisti del ‘Premio Strega’, organizzato nella suggestiva cornice della Palazzina Azzurra. L’appuntamento, giunto al suo decimo anniversario, apre la stagione estiva della cultura in città e rappresenta un momento imperdibile per gli appassionati di letteratura, che avranno l’opportunità di incontrare i finalisti del prestigioso riconoscimento letterario e di scoprire le loro ultime opere. Gli ospiti della serata saranno Paolo Di Paolo, con il suo libro ‘Romanzo senza umani’ (Feltrinelli), Donatella Di Pietrantonio con ‘L’età fragile’ (Einaudi), Tommaso Giartosio con ‘Autobiogrammatica’ (minimum fax), Raffaella Romagnolo con ‘Aggiustare l’universo’ (Mondadori), Chiara Valerio con ‘Chi dice e chi tace’ (Sellerio) e Dario Voltolini con ‘Invernale’ (La nave di Teseo). A moderare l’incontro sarà il giornalista Andrea Vianello e la serata sarà introdotta dal presidente dell’associazione ‘I Luoghi della Scrittura’, Mimmo Minuto. Quest’anno, come da tradizione, l’evento vedrà la partecipazione attiva dei giovani del liceo classico ‘Leopardi’ e del liceo scientifico ‘Rosetti’. Questi studenti hanno avuto l’onore e la responsabilità di far parte della giuria per l’assegnazione del ‘Premio Strega Giovani 2024’, vinto da Donatella Di Pietrantonio, contribuendo con le loro valutazioni alla selezione dei finalisti. Alla manifestazione parteciperanno anche il sindaco Antonio Spazzafumo e l’assessore alla cultura Lia Sebastiani, che hanno sottolineato l’importanza, per la città, di un evento tanto consolidato. Mimmo Minuto, dal canto suo, ha ricordato che alla serata del ‘Premio Strega’ partecipano appena 82 scuole in tutta Italia: un autentico riconoscimento per le attività portate avanti dal fondatore della ‘Bibiliofila’ e di ‘Libri ed Eventi’. Al termine della serata, gli ospiti e il pubblico saranno invitati a un cocktail presso Harena, offerto dal Liquorificio Strega Alberti Benevento.

Giuseppe Di Marco