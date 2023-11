Finalmente bonificata la discarica abusiva di Solagna Ragnola

La discarica abusiva in contrada Solagna Ragnola, comune di Monteprandone, ai confini tra San Benedetto e Acquaviva Picena, dopo quasi tre anni, da quando fu scoperta, è stata bonificata dal personale della Picenambiente su disposizione del sindaco Sergio Loggi. Aveva una superficie di 30 metri per 25 e fu posta sotto sequestro penale dai carabinieri forestali di San Benedetto. All’epoca fu eseguita una sorta di tipizzazione dei rifiuti: lastre di fibrocemento, residui di demolizioni, imballaggi, abbigliamento, carta, plastica, infissi, mobilia, elettrodomestici, cisterna in fibrocemento, cartongesso, materiale ferroso e legnoso, mobilia e complementi di arredo. Dall’esame del materiale abbandonato emersero numerose bollette di utenze domestiche, ordini di acquisto e comunicazioni varie, che furono messe sotto sequestro e che sono servite agli investigatori dell’Arma per risalire a tre persone che sono state identificate e sanzionate. Ora il sito è bonificato, manca soltanto portare via il materiale contenente amianto (canne fumarie e vasche) radunato sul ciglio della strada bianca che resta ancora chiusa al transito dal versante nord-ovest.