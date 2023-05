Finalmente la riapertura di Fontevecchia

Finalmente nuova vita per un luogo pieno di storia, di ricordi: il Fontevecchia un tempo convento , poi collegio Arcivescovile e infine sede della Ragioneria di Fermo, oggi Itet Carducci Galilei. Onore al merito a chi ha voluto, progettato e finanziato il recupero di una parte del grande complesso. destinandola a museo pubblico. Molti sono i ricordi familiari e personali: mio zio fu vicerettore del collegio, dove molti ragazzi si sono formati fino all’inizio degli anni 50 con rigore e disciplina , io stessa ho mosso lì, in quelle aule i miei primi passi nell’insegnamento. Un luogo centrale, pieno di vita e di varia umanità. Da sempre destinato a bisogni collettivi, continuerà a farlo invitando il turista o il cittadino ad entrare in una bellezza antica, solida, che richiama il passato ed è capace di volgersi al futuro. Entrando, si avvertirà l’eco di tante voci, di infinite storie personali, di assemblee molto partecipate svolte in cortile, di corse veloci nei corridoi. Mi piace pensare che non per caso il Fontevecchia apra di nuovo il suo portone quest’anno, in cui si celebrano i 100 anni dalla fondazione del Carducci Galilei, quasi a ricomporre una storia che continua.

Prof. Sandra Lambertelli