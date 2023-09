Finalmente Mattia Zannori può gioire

Finalmente una gioia, dopo tanti anni caratterizzati dalla sfortuna. L’ex cavaliere di Porta Maggiore, Mattia Zannori, ha trionfato alla 47esima edizione del Palio di Valfabbrica, che si è disputato domenica nella cittadina umbra che si trova in provincia di Perugia. Il ragazzo di San Gemini, che ad Ascoli ha appunto corso per i neroverdi fino allo scorso anno, quando al termine della Quintana di agosto il comitato decise di cambiare strada e optare per il giovanissimo Lorenzo Savini, ha battuto in finale Marco Diafaldi. Zannori, così, ha regalato una grande soddisfazione a tutti i componenti del rione Badia e si candida tra i principali protagonisti anche per la giostra di Foligno in programma il 17 settembre. A Valfabbrica c’era anche Lorenzo Melosso, cavaliere ascolano di Porta Romana e vincitore della Quintana dello scorso 6 agosto. Il rossoazzurro, però, che in Umbria ha difeso i colori del rione Pedicino, ha pagato a caro prezzo l’errore commesso nella seconda prova prevista, mancando il bersaglio. Di conseguenza, la sua gara è stata compromessa in quel frangente, nonostante una bella rimonta nelle prove successive. Ora, come detto, l’attenzione di tutti gli appassionati sarà proiettata sulla Quintana di Foligno del 17 settembre. A giorni è atteso il verdetto relativo alla partecipazione di Luca Innocenzi, recordman ad Ascoli per Porta Solestà. Il campione folignate, infatti, è in attesa di conoscere la decisione della commissione di giustizia e disciplina dell’Ente Giostra. La commissione si riunirà giovedì per decidere se revocare tale misura o confermarla. La partecipazione di Innocenzi alla Quintana, dunque, resta in dubbio.