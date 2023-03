Finalmente si mette mano al collegamento tra Castel di Lama e Abruzzo

Un’altra arteria che necessita di manutenzione e versa in uno stato pietoso, come tante volte riportato sulle colonne di questo giornale, è il ponte sull’Ancaranese. Notizia di queste ore è il mega finanziamento che arriva dall’Ufficio ricostruzione post sisma da 7 milioni di euro.

Il sindaco di Castel di Lama Mauro Bochicchio: "Sono stati finanziati 7.680.000 per la realizzazione del ponte sul fiume Tronto, che collega le Marche con l’Abruzzo, un’opera strategica per il territorio. Fondamentale non solo per noi, ma per tutto l’entroterra". C’è aria di soddisfazione per un’opera attesa da più parti e che soddisferà i tanti automobilisti che da anni mettono sotto accusa le condizioni precarie in cui versa l’infrastruttura. "I 7.680.000 rappresentano una risorsa importante, che permetterà di realizzare una struttura strategica – ha commentato il consigliere provinciale Luca Cristofori –, adesso sarà necessario avviare l’iter tecnico amministrativo per la realizzazione di nuovo ponte moderno e funzionale a disposizione del comprensorio e per rafforzare sicurezza e fruibilità di percorrenza. Come consigliere della Provincia di Ascoli ho posto l’accento sull’aspetto viario. Il collegamento con l’Abruzzo è per Castel di Lama e tutti i paesi limitrofi e dell’entroterra fondamentale, così anche per i paesi del vicino Abruzzo, si tratterà di valutare se è possibile mantenere un collegamento, durante tutta la fase dei lavori, almeno per il traffico leggero. I tempi per realizzare un’opera così importante non saranno brevi, quindi dobbiamo valutare attentamente il da farsi". I fondi del Nuovo piano di ricostruzione post sisma permetteranno di costruire l’importante opera, adesso si tratta di capire quanto tempo sarà necessario per la realizzazione dell’ infrastruttura di collegamento alle due regioni. Molto probabilmente il nuovo ponte verrà ricostruito sulla base dei vecchi è quindi le due strutture verranno demolite per lasciare spazio alla nuova.

Maria Grazia Lappa