Finalmente un bagno pubblico L’assist di Cupra ai turisti

Un altro tassello si aggiunge al progetto di rilancio turistico del paese alto di Cupra Marittima che l’amministrazione Piersimoni intende portare avanti. Nei giorni scorsi la Giunta comunale ha deliberato l’acquisto di un bagno autopulente automatizzato per il vecchio incasato, investendo 30.800 euro. Un servizio indispensabile per i turisti ed i residenti che visitano il paese di Marano dove, soprattutto nel periodo estivo, e meta di visitatori, ma anche in altre stagioni dell’anno vi si tengono alcune manifestazioni che richiamano un grande pubblico. L’Ufficio Tecnico, responsabile l’architetto Luca Vagnoni, ha partecipato al bando regionale Progetto Accoglienza Turistica – Azione C, che concede fino a 20 mila euro di contributo. La struttura sarà montata in via Castello, in prossimità del Belvedere Calcagno, facendo in modo che sia accessibile anche a persone con disabilità. L’amministrazione ha anche deciso la ditta fornitrice, Linea Città di Cesena che fornirà il bagno al costo di 28mila euro più Iva al 10%, per un totale di 30.800 euro. Un’operazione molto importante sotto il profilo turistico. Accade, infatti, che i Borghi medioevali, compresi quelli che non sono inseriti nei grandi circuiti, come il Club dei Borghi più Belli d’Italia, cui Cupra ha intenzione di chiedere l’adesione, attraggono sempre più turisti. Sono spesso meta di eventi, come raduni, rievocazioni storiche, di eventi culturali, musicali, enogastronomici che richiamano tante persone. Spesso, come Marano, ad esempio, non ci sono locali aperti al pubblico tutti i giorni, dove poter accedere per eventuali esigenze igieniche.

Marcello Iezzi