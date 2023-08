Finanza in azione Scattano i sequestri

Nel periodo di Ferragosto tutta la Riviera delle Palme è stata stretta in una morsa di controlli per garantire la sicurezza, sotto ogni aspetto, a residenti e turisti. Unitamente a polizia e carabinieri, sono scesi in campo anche i militari della guardia di finanza del comando provinciale di Ascoli e della compagnia di San Benedetto, per il controllo di scontrini, lavoro nero, commercio ambulante abusivo. Durante l’attività i militari delle fiamme gialle hanno eseguito circa 150 controlli in materia di scontrini, ricevute fiscali, ricevute di trasporto merce, circolazione di prodotti sottoposti ad accise. I finanzieri hanno sequestrato 253 capi di abbigliamento con marchi contraffatti e circa 60 mila articoli esposti in vendita, tra casalinghi, articoli di cartoleria, bigiotteria e accessori di abbigliamento vario senza marchio CE, quindi non conformi agli standard di sicurezza imposti dall’Unione Europea. Completata l’attività, i militari della finanza hanno individuato 13 persone ritenute responsabili degli illeciti, che sono state segnalate alla Camera di Commercio per l’irrogazione delle sanzioni previste dalla normativa. "Contrastare la diffusione di prodotti non conformi rispetto agli standard di sicurezza – affermano i vertici della finanza – significa contribuire a garantire una protezione efficace dei consumatori e un mercato competitivo ove gli operatori economici onesti possano beneficiare di condizioni eque di concorrenza". In materia economica-finanziaria mirata ai controlli nelle attività ristorative e di intrattenimento, i finanzieri hanno scovato 13 lavoratori in nero ed un lavoratore irregolare. Il lavoro nero è piaga per l’intero sistema economico perché sottrae risorse all’erario, mina gli interessi dei lavoratori, spesso sfruttati, e consente una competizione sleale con le imprese oneste.

Marcello Iezzi