Finanziamenti per le case popolari. In Consiglio il caso di Sant’Agostino

La proposta dell’Ambito Territoriale Sociale 21 di allestire soluzioni abitative di emergenza presso il Palazzo Ottaviani arriva all’attenzione del Consiglio comunale di Grottammare, convocato dal presidente Luigi Travaglini, per domani pomeriggio ore 16. Il progetto è legato all’ottenimento di 176.000 € di fondi Pnrr da parte dell’ente territoriale e riguarda tre appartamenti al primo piano dell’immobile comunale in via Sant’Agostino, già destinato a edilizia popolare e prossimo alla ristrutturazione. Con una proposta di risparmio di 33.436,41 € per le casse comunali, inoltre, si chiederà al Consiglio di approvare l’utilizzo di € 52.800, dalle somme accantonate e destinate, per disposizione di legge, alla parziale estinzione di un mutuo acceso presso Cassa Depositi e Prestiti SpA per realizzare l’impianto fotovoltaico sul tetto della Scuola dell’Infanzia in via Battisti.

Tra tutti i finanziamenti in corso di ammortamento, è stato individuato quello a tasso più elevato, con conseguente vantaggio finanziario e riduzione delle rate future. Sempre in ambito finanziario, l’ordine del giorno presenta una variazione del bilancio di previsione 2023-2025 e l’approvazione del Documento unico di programmazione-DUP 2024-2026. Le principali voci della manovra sono riferibili a: applicazione dell’avanzo di amministrazione riguardo alla costruzione di nuovi loculi cimiteriali (€ 675.116), applicazione dell’avanzo vincolato per il progetto Contratto Quartiere II (€ 438.130,02), rimborso dei proventi da concessioni edilizie (€ 55.230), estinzione anticipata di debiti di finanziamento (€ 52.874,66), interventi sul patrimonio pubblico finanziati da avanzo destinato (€ 87.439,88), accensione di mutuo per lavori Scuola Speranza (€ 300.000), contributo regionale da erogare ai privati che hanno fatto richiesta di abbattimento delle barriere architettoniche (€ 38.105,51).