Finanziamenti Ue e ’Marche rifiuti zero’ per Concolando

Il comune di Cupra Marittima ha vinto il bando cofinanziato all’80% con Fondi Europei per la realizzazione di ‘Concolando, la festa della Concola Cuprense DE.CO.’ che si svolgerà dal 27 al 29 di giugno prossimo. L’evento avrà come obiettivo principale la promozione e la valorizzazione della Concola Cuprense, che ha ricevuto nel 2023 il marchio di Denominazione Comunale De.Co.

Tra le iniziative vi sarà un talk show con un personaggio noto al grande pubblico, uno show cooking con uno chef stellato, corsi di cucina e molto altro. L’iniziativa si propone anche di promuovere la pesca locale sostenibile, le sue tradizioni del territorio e i suoi piatti tipici, sensibilizzando il pubblico sui temi della qualità, sicurezza e sostenibilità ambientale dei prodotti ittici.

Sarà realizzata, inoltre, una campagna di educazione alimentare che coinvolgerà gli studenti delle scuole primarie e secondarie dell’ISC di Cupra Marittima, con l’obiettivo di promuovere una sana alimentazione, la sostenibilità del pesce locale e incoraggiare comportamenti rispettosi dell’ambiente marino, in linea con il Programma internazionale Eco-Schools Italia, realizzato a Cupra Marittima in collaborazione con Marche Rifiuti Zero.