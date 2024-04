"Finanziamento milionario?. Ecco la verità"

"La mia assistita non ha avuto alcun ruolo nella gestione del finanziamento ma esclusivamente quello di raccogliere informazioni, dati e documenti del richiedente, per conto di una società estera, necessari all’istruttoria. Non ha mai millantato di conoscere o di aver avuto contatti con l’immaginario ’Principe dei Cavalieri di Malta’ né mai ha promesso né simulato l’erogazione del finanziamento milionario". E’ quanto afferma l’avvocato Leonardo Bochicchio, difensore della 51enne di San Benedetto accusata insieme a un 47enne originario di Bari di aver orchestrato, attraverso una società di finanziamenti, una truffa ai danni di un sambenedettese. "Tutta l’istruttoria fu gestita da una società estera, di cui la mia assistita è completamente estranea, che ha introitato 7.500 euro, pagati dal ragioniere test della difesa e socio della società del sambenedettese, per un contratto di consulenza regolarmente sottoscritto" prosegue il legale aggiungendo che "la stessa società estera richiese poi il versamento di 4.260 euro in favore della banca che avrebbe dovuto erogare il finanziamento a titolo di garanzia, soldi che furono pagati da un avvocato torinese amico del sambenedettese. L’affare non andò a buon fine solo perché l’avvocato garante ritirò la propria garanzia così da far decadere la pratica del finanziamento e non anche per altre ragioni". Secondo Bochicchio non risulterebbe vera la telefonata dell’allora compagno della donna, "che non gestisce affatto un esercito di mercenari, e le minacce paventate al sambenedettese così come la richiesta di provvigioni a nero che il ragioniere, teste della difesa e socio d’affari, afferma che gli furono riferite ma di cui non fu diretto testimone".

p. erc.