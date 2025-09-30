Fine del fermo biologico. I marittimi: "Dovremmo trovare parecchi pesci"

Dopo 45 giorni di fermo, la marineria sambenedettese è tornata in mare. A mezzanotte i pescherecci hanno lasciato il porto, salutati e accompagnati dal comandante della Capitaneria Giuseppe Quattrocchi, dal sindaco Antonio Spazzafumo e dall’arcivescovo Gianpiero Palmieri. Un momento carico di attesa e significato, che segna la ripartenza di un settore fondamentale per l’economia locale. Quella di quest’anno è stata una pausa particolarmente lunga: il fermo, ormai da qualche anno, non è più di 30 giorni, ma di 45. A soffrirne non solo le famiglie dei marittimi, ma anche le imbarcazioni rimaste inattive a lungo. "In teoria, almeno per i primi giorni, dovremmo trovare un mare molto ricco – spiega il marittimo Pietro Ricci –. Dopo la lunga pausa dovrebbe andare così. Poi però bisognerà vedere se nel tempo verranno mantenute queste quantità di pescato". Ricci è critico con la gestione del provvedimento: "Un fermo pesca che è stato problematico per le famiglie dei pescatori, così come per le imbarcazioni destinate a rimanere inattive per così tanto tempo con il rischio di rovinarsi". Il marittimo, presidente degli Operatori Portuali sta chiedendo nei tavoli istituzionali una riduzione del fermo. "Con queste modalità non è una situazione sostenibile". A sottolineare un aspetto positivo della nuova stagione è Giuseppe Merlini, operatore del porto e commerciante ittico: "Quest’anno una novità importante è la possibilità di recuperare i giorni di pesca che uno salta nelle settimane in cui non si potrà uscire più di tre giorni a settimana. Per le barche più grandi se dovesse saltare un giorno di pesca sarà possibile recuperarlo. Cosa che negli anni precedenti non era possibile fare". Nel frattempo i pescherecci hanno approfittato dello stop per un vero e proprio restyling nei cantieri, con pitture esterne e trattamenti antivegetativi per garantire sicurezza, maggiore velocità e minori consumi di carburante. Un lavoro puntuale che ha restituito tutte le imbarcazioni pronte a riprendere il mare. La prima asta si terrà domani mattina nel complesso del mercato ittico che si trova di fronte al molo Nord del porto e, nelle ore successive, sarà possibile trovare nei mercati ittici i prodotti freschi del mare sambenedettese: seppie, mazzancolle, triglie, sogliole e panocchie torneranno ad arricchire banchi e tavole. Sarà quella la vera cartina tornasole per capire l’andamento del mercato.

Emidio Lattanzi