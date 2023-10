Fine delle pluriclassi. Ad Arquata tre docenti

Buone notizie per la scuola di Arquata. Sebbene l’anno scolastico sia iniziato con tre pluriclassi, di cui due alla primaria e una alla secondaria di primo grado, la prosecuzione dello stesso avverrà con l’eliminazione, finalmente, dell’unica che c’è alla media, e di una alla elementare. A confermarlo è il commissario straordinario alla ricostruzione, Guido Castelli, che annuncia l’arrivo dei fondi per l’Istituto scolastico comprensivo del Tronto e Valfluvione che a sua volta potrà, dunque, nominare i docenti di cui ha bisogno per formare tre classi distinte alla secondaria di primo grado e una terza alla primaria.

"Ringrazio la dirigente dell’Ufficio scolastico regionale delle Marche, la D’Amico – dice Castelli –, in quanto si è dimostrata molto collaborativa. L’Usr ha previsto di dare alla scuola di Arquata: un docente alla primaria, un docente all’infanzia e una classe (1,7 posti docente ndr) alla scuola secondaria di primo grado. Inoltre per il personale Ata, un collaboratore scolastico. Per vederli in servizio dobbiamo attendere l’arrivo del finanziamento al nostro Usr, fra massimo 10 giorni ci sono i fondi per le scuole. Il problema delle pluriclassi è stato risolto quando, nell’approvazione del Dl 3, mi è stato concesso uno stanziamento di 30 milioni per permettere agli uffici scolastici della ricostruzione, delle quattro regioni, di poter autorizzare la formazione di classi in deroga agli standard validi in tutta Italia. Questa norma dice che fino all’anno scolastico 20282029 è possibile, appunto, derogare. Tale previsione, però, non avrebbe avuto senso se non fosse stata sostenuta da provvista finanziaria. Inoltre, annualmente il Ministero della pubblica istruzione assegna le risorse agli Usr per poter garantire questo personale in più. Il decreto doveva essere registrato, cosa che è accaduta ieri (giovedì ndr) e ora, finalmente, c’è stata l’assegnazione per il 20232024 anche alle Marche delle risorse necessarie. A questo punto si potranno stipulare i contratti ai docenti".

"Alla scuola secondaria di primo grado – dice il dirigente scolastico dell’Isc del Tronto e Valfluvione, Sergio Spurio –, dove abbiamo una classe e una pluriclasse, con le risorse richieste verrebbe riformata una seconda e dunque avremo una prima, una seconda e una terza. Per la primaria noi stessi non avevamo chiesto una soluzione totale perché i numeri non lo consentivano, ma un alleggerimento. E dunque, invece di due pluriclassi che sono formate da una prima, seconda e terza insieme e da una quarta con una quinta, abbiamo chiesto di ricostituire la terza così da avere una pluriclasse prima e seconda, una terza, e una pluriclasse quarta e quinta. Ciò sarebbe in linea con le richieste, anche perché in prima elementare abbiamo solo tre bambini. Un docente in più per la primaria – continua il preside - significa che posso garantire la costituzione di gruppi di apprendimento per tutte e cinque le classi, poi il pomeriggio si ricostituiscono in pluriclassi per la socialità. E’ un modo positivo che abbiamo sperimentato anche negli anni precedenti perché mette insieme l’apprendimento disciplinare con la socialità, che è importante. Quando riceveremo le risorse procederemo con le nomine dei docenti dalle graduatorie".

Lorenza Cappelli