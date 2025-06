Fine dell'esperienza di Gennari e Guadalupi alla Samb: rottura definitiva sul contratto

E’ giunta al termine l’esperienza di Mattia Gennari e Luca Guadalupi alla Samb. Dopo settimane in cui si erano anche alimentate speranze di riconferma nell’incontro tra le parti di martedì sera è arrivata la fumata nera. Il club del Riviera delle Palme è rimasto fermo sulla proposta avanzata ai due calciatori e cioè un contratto annuale per Gennari ed un biennale per Guadalupi secondo i parametri imposti dalla società. E così c’è stata la rottura definitiva. Entrambi i calciatori erano stati tra i protagonisti del ritorno in Serie C. La loro esperienza, il loro impegno e le loro prestazioni sul campo sono stati elementi chiave per il raggiungimento della promozione. Mattia Gennari, lo scorso anno al Nardò, ha collezionato 32 presenze e messo a segno due reti. Importante anche il contributo dato da Luca Guadalupi. 29 anni, con la maglia rossoblù ha totalizzato 30 presenze e nove reti (una nella poule scudetto con il Livorno) ed è stato l’autore della doppietta nel match di Teramo che ha regalato alla Samb la matematica promozione in Serie C. Gennari ora è libero di accasarsi alla Pistoiese. Nelle ultime settimane il suo nome è stato accostato anche a Ravenna e Treviso. Su Guadalupi, invece, aveva messo gli occhi da tempo il neo promosso Barletta. Ora il diesse Stefano De Angelis è chiamato a trovare i sostituti dei due calciatori. Per il reparto difensivo circola il nome di Alessandro Dalmazzi, difensore trentenne del Lumezzane ma che vanta esperienze di C con il Campobasso e in D anche con il Notaresco. Elemento che De Angelis conosce bene per averlo avuto alle sue dipendenze in Molise e in Abruzzo.

Fondamentale per gli schemi tattici di Palladini sarà quello di trovare un play maker all’altezza della situazione. L’obiettivo è quello di portare a San Benedetto un centrocampista di provata affidabilità per la Serie C. Intanto si avvicina al club rossoblù il 2006 Riccardo Bongelli, uno dei punti di forza della Maceratese che ha vinto il campionato di Eccellenza Marche. Di proprietà della Civitanovese Academy ha già manifestato la propria disponibilità a vestire la maglia rossoblù. La Samb poi sarebbe anche vicina al terzino destro, sempre del 2006, della Reggina Riccardo Vesprini che vanta esperienze nei settori giovanili di Bologna e Spal. Sempre vivo, poi, l’interesse per l’attaccante del Bologna Flavio Ferrari. Il diesse De Angelis è in attesa di comunicazioni dal procuratore di Moussa Toure del quantum economico necessario per tesserare in C il centrocampista classe 2005. Smentito l’interessamento della Samb per l’ex Luca Gelonese. Il Teramo continua a pressare Nouhan Tourè per il rinnovo con l’attaccante guineano che vorrebbe giocarsi le sue chance tra i prof con la maglia rossoblù.

Benedetto Marinangeli