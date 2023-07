Finestra è la rivelazione della gara Melosso: "Male la prima tornata"

Qualcuno a pieni voti, altri meno. Ma, sulla carta, sono stati tutti promossi i cavalieri della Quintana di luglio, che hanno regalato agli spettatori una giostra spettacolare. La rivelazione, indubbiamente, è stata il 22enne ternano Tommaso Finestra, scelto dal sestiere di Sant’Emidio per sostituire l’infortunato Pierluigi Chicchini. Il cavaliere rossoverde ha ottenuto un buon terzo posto, senza fallire nemmeno un assalto al tabellone. Peccato per le due penalità della seconda tornata, altrimenti avrebbe avuto l’occasione di giocarsi clamorosamente la vittoria fino alla fine. "Sono veramente contento – ha ammesso il cavaliere –. Cerco di essere sempre un perfezionista e nella seconda tornata sono stato colto impreparato a causa del poco tempo che ho avuto a disposizione e del poco feeling con il cavallo. Per fortuna siamo riusciti a recuperare sulla terza. Lavoreremo meglio per la Quintana di agosto. Sono anche entusiasta per come mi hanno accolto sia al sestiere che al campo Squarcia". Un po’ rammaricato, invece, per l’ascolano Lorenzo Melosso, cavaliere di Porta Romana, che si è dovuto accontentare del secondo posto. "Purtroppo la prima tornata ci ha limitato un po’, perché potevamo fare meglio se non ci fosse stata quella penalità – ha rivelato Melosso, che ha girato in sella a Magic Strike –. Il cavallo comunque ha fatto una buona esperienza e sono fiducioso per la prossima Quintana. All’inizio, nelle prime curve, guardava un po’ la gente, i colori e le luci: non si poteva chiedere di più a Magic Strike, che era esordiente". Ottimo quarto posto, poi, per Denny Coppari di Porta Tufilla, che ha avuto cinque giorni per prepararsi dopo l’infortunio di Massimo Gubbini. "Sono dispiaciuto per gli ‘80’ – ha spiegato il 36enne di Treia –. Dedico questa mia giostra a Massimo e a tutti coloro che in questo momento gli sono vicine. Ho accettato di correre solo per lui".

m. p.