Finestra trionfa a Foligno

Straordinaria. Non esistono altri aggettivi per definire la performance di Tommaso Finestra, il cavaliere che quest’anno ha sostituito l’infortunato Pierluigi Chicchini alla Quintana di Ascoli per il sestiere di Sant’Emidio e che domenica ha trionfato per la prima volta alla giostra di Foligno. Il 23enne di San Gemini, cugino dell’ex cavaliere di Porta Maggiore Mattia Zannori, ha regalato il Palio al rione Spada, compiendo una gara strepitosa in sella all’affidabile cavalcatura Romantic Walk. A esultare, per il successo di Finestra, anche i tanti sestieranti di Sant’Emidio che hanno seguito le gesta del ragazzo direttamente dalle tribune del campo dei giochi. Tra questi anche il caposestiere Mariangela Gasparrini la quale, stranamente, si è lasciata andare con un post su Facebook. "Non sarebbe opportuno esporsi, ma chi se ne frega – scherza la Gasparrini –. Grandissimo Tommaso: un campione, un grandissimo cavaliere. Perfetto, intelligente e con la giusta cattiveria. Si è aperta una nuova era: la sua". Un messaggio, quello lanciato dalla presidente del comitato rossoverde, che lascia intendere come Finestra rappresenti ormai il futuro per il sestiere di Sant’Emidio. Il suo rinnovo, anche per le Quintane del 2024, non è ancora stato ufficializzato ma, a tutti gli effetti, è già in cassaforte. Al secondo posto, battuto per soli sette centesimi di secondo, il 31enne Alessandro Candelori del rione Morlupo, sul quale (in base ad alcune indiscrezioni) avrebbe messo gli occhi la Piazzarola. Sul terzo gradino del podio è salito il debuttante Raul Spera, per il Pugilli, mentre al quarto posto si è piazzato Mattia Zannori. Out alla prima tornata, avendo mancato un anello, l’ascolano Lorenzo Melosso, che a Foligno corre per il rione Badia. Subito fuori dai giochi anche Pierluigi Chicchini del rione Croce Bianca. Matteo Porfiri