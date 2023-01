Finisce a processo a 92 anni: viene assolta

A 92 anni ha affrontato un processo per aver indebitamente percepito il contributo di autonoma sistemazione (Cas) dopo il terremoto del 2016, ma alla fine è stata assolta. Parliamo di un’anziana donna residente in una frazione di Valle Castellana che doveva rispondere delle ipotesi di reato di malversazione ai danni dello Stato e falso ideologico commesso in atto pubblico. Sono reati che possono comportare, in caso di colpevolezza avrebbero potuto comportare una condanna fino a quattro anni. Ricordiamo che il Cas è stato previsto per chi ha avuto l’abitazione principale inagibile a causa del sisma di agosto e ottobre 2016 ed è stato costretto a trovarsi un’altra sistemazione, non volendo vivere in albergo. L’accusa che il magistrato muoveva all’anziana assistita dall’avvocata Sabrina Furone era di aver indebitamente riscosso da maggio 2017 a marzo 2020 il contributo per l’autonoma sistemazione, incassando un importo complessivo di circa 30mila euro. Una somma, dunque, ragguardevole. Secondo quanto emerso durante le indagini, nel fare richiesta del Cas l’anziana avrebbe dichiarato di abitare e vivere stabilmente in una casa nei Monti della Laga divenuta inagibile a causa delle scosse telluriche di quattro anni fa. Una dichiarazione che per la magistratura ascolana sarebbe stata falsa, nel senso che non risultava che la 92enne avesse vissuto stabilmente in quella casa, dove invece si recava solo di tanto in tanto. L’avvocata Furone ha invece prodotto testimonianze e documentazione idonea a dimostrare che la donna viveva a Valle Castellana per gran parte dell’anno e se ne allontanava soltanto nei mesi più freddi dell’anno, facendosi ospitare in pianura da parenti. Una tesi che ha trovato d’accordo il giudice che ha assolto l’anziana imputata.

p. erc.