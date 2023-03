Finisce con la bici in un canale di scolo Ciclista di 45 anni trovato morto a Jesi

Trovato morto in un canale di scolo lungo la strada che collega Jesi a San Marcello. È morto così in seguito probabilmente ad un incidente accadutogli mentre, da pochi minuti uscito di casa, era in sella alla sua bici assistita Massimo Bini, 45enne jesino, coltivatore diretto. Il ritrovamento nel tardo pomeriggio di ieri: la sua bici elettrica era fuori strada. Sul posto 118 e la polizia locale che ha effettuato i rilievi e avviato le indagini. Al momento sembrerebbe escluso il coinvolgimento di altri mezzi. Probabilmente Massimo Bini avrebbe perso il controllo della due ruote poco prima di una curva, scivolando nel canale dove avrebbe perso la vita. La polizia locale sta cercando dei testimoni per capire l’esatta dinamica della tragedia. Decisiva sarà la ricognizione cadaverica che potrebbe essere effettuata oggi sul corpo del 45enne che da una prima ricostruzione scendeva verso Jesi. Per ora l’ipotesi è di morte a seguito dei traumi. Il corpo del ciclista jesino è stato ritrovato ad alcuni metri di distanza dalla bicicletta che non è in cattive condizioni. Ciò farebbe pensare che non sia stato investito, ma potrebbe essere stato spaventato dal passaggio di auto o altri mezzi in una strada non nuova ad incidenti.

Sa.fe.